В губернии ввели карантин из-за бешенства животного

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел карантин в Новосемейкино Красноярского района. Там на одной из дач в СНТ «Водинское — Металлист» нашли очаг бешенства, сообщает 63.ru.

«Теперь вся территория в радиусе 3 километров от очага признана неблагополучным пунктом по бешенству. Карантин снимут только через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного или уничтожения его трупа, — следует из указа главы региона. — Очаг заболевания нельзя посещать посторонним. Исключение составляют персонал, специалисты госветслужбы, а также люди, проживающие там. Также в очаге запрещено лечить больных животных».

Какое животное стало разносчиком бешенства, в документе не уточняется.

В очаге заболевания ввели запрет на ввоз и вывоз животных даже на убой, исключение сделали только для тех, кто был привит от бешенства за 179 дней до вывоза. Помимо этого, действует мораторий на перемещение и перегруппировку восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов, охоту, ярмарки, выставки и отлов для зоопарков.

Фото: freepik.com