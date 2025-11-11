Я нашел ошибку
Главные новости:
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса

11 ноября 2025 16:47
126
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.

В понедельник, 10 ноября, состоялась церемония вручения дипломов номинантам Народной премии 63.RU. Событие проходит при поддержке Правительства Самарской области и дает старт финальному этапу народного голосования. Лучший бизнес определяют в 10 номинациях, среди которых «Лучший фитнес-центр», «Лучший ресторан», «Лучшая база отдыха и глэмпинг года» и др. 

Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.

Участников мероприятия приветствовала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития региона. Она отметила, что существует много разных премий и конкурсов, когда оценку дают эксперты, коллеги, конкуренты. Но высокая оценка клиентов - это главный результат работы и ежедневных усилий предпринимателей, ведь завоевать доверие своей аудитории можно только качеством. 

«Учитывая, что у нас в регионе 135 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, войти в топ-100 лучших – это уже большая победа. Все, кто здесь сегодня присутствует – это победители. Остался маленький шаг - определить лидеров в каждой десятке. Я поздравляю всех участников сегодняшней церемонии награждения и желаю постоянно идти вперед, совершенствуя и совершенствовать свой сервис. А мы всегда будем рядом, будем поддерживать и радоваться успехам нашего малого и немалого бизнеса», - подчеркнула Лариса Названова. 

Теперь право определить победителей переходит к жителям Самарской области. Церемония дала старт решающему этапу голосования. Каждый может поддержать своего фаворита на сайте премии по ссылке: https://63.ru/award/ и определить, кто поднимется на сцену за главной наградой. Имена лауреатов будут объявлены на большой финальной церемонии 25 ноября.

 

Фото: Роман Данилкин

Теги: Самара

Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025, 17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа. Здравоохранение
46
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
11 ноября 2025, 16:59
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Политика
111
Всего в течение недели предстоит вывезти порядка тысячи единиц – это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и др.
11 ноября 2025, 16:36
В Самаре вывозят пляжное оборудованея на зимнее хранение
Всего в течение недели предстоит вывезти порядка тысячи единиц – это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и др. Благоустройство
106
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
224
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
228
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
163
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
707
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
589
Весь список