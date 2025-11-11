В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса

126

В понедельник, 10 ноября, состоялась церемония вручения дипломов номинантам Народной премии 63.RU. Событие проходит при поддержке Правительства Самарской области и дает старт финальному этапу народного голосования. Лучший бизнес определяют в 10 номинациях, среди которых «Лучший фитнес-центр», «Лучший ресторан», «Лучшая база отдыха и глэмпинг года» и др.

Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.

Участников мероприятия приветствовала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития региона. Она отметила, что существует много разных премий и конкурсов, когда оценку дают эксперты, коллеги, конкуренты. Но высокая оценка клиентов - это главный результат работы и ежедневных усилий предпринимателей, ведь завоевать доверие своей аудитории можно только качеством.

«Учитывая, что у нас в регионе 135 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, войти в топ-100 лучших – это уже большая победа. Все, кто здесь сегодня присутствует – это победители. Остался маленький шаг - определить лидеров в каждой десятке. Я поздравляю всех участников сегодняшней церемонии награждения и желаю постоянно идти вперед, совершенствуя и совершенствовать свой сервис. А мы всегда будем рядом, будем поддерживать и радоваться успехам нашего малого и немалого бизнеса», - подчеркнула Лариса Названова.

Теперь право определить победителей переходит к жителям Самарской области. Церемония дала старт решающему этапу голосования. Каждый может поддержать своего фаворита на сайте премии по ссылке: https://63.ru/award/ и определить, кто поднимется на сцену за главной наградой. Имена лауреатов будут объявлены на большой финальной церемонии 25 ноября.

Фото: Роман Данилкин