В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции

В Самаре без осадков, до +8°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
22 ноября в регионе облачно, небольшой дождь, до +9°С
Фестиваль уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.
«Движение - 2025»: международный джазовый фестиваль пройдет в Самаре
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева
Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте.
22 ноября в регионе ожидается усиление ветра, туман, на дорогах гололедица
Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах.
«Единая Россия» и Минпросвещения дали поручения регионам по программам капремонта и строительства объектов образования
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
21 ноября 2025 15:47
83
С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 21 по 23 ноября текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе сотрудников управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5 – 2 года вместе со штрафом 45000 рублей.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Уважаемые жители Самарской области! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в подразделения Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

