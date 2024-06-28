В губернии прошла пятая акция по очистке родников

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В этом году большая команда волонтеров отправилась на родники Нефтегорского района. Позаботиться о состоянии природных источников мы приехали вместе с промышленными предприятиями региона и администрацией района в рамках движения #ЭкоРавновесие, которое проводит медиахолдинг «Комсомольская правда».



«Акция приносит реальную пользу родникам. Ведь чем дальше от населенных пунктов, тем больше природного зарастания. Да и мусор встречается. Все вместе волонтеры собрали более двух мешков мусора из акватории родника и целый кузов скошенной травы и спиленного сухостоя», - отметил главный консультант управления государственного экологического надзора департамента минлесхоза Самарской области Денис Шилов.



Источник в Бариновке – памятник природы регионального значения и часть водного баланса Самарской области. Кроме уборки родника взяли пробы воды на анализ. По пути заехали и на родник в Верхней Домашке.



«Мы берем пробы на микробиологические и физико-химические показатели. В природе вода чистая, а вот влияние человека зачастую плохо сказываться на ее качестве. Анализ воды покажет ее жесткость, минерализацию, щелочность, окисляемость, а также есть ли в ней бактерии», - рассказывает ведущий инженер Самарского центра стандартизации и метрологии Тамара Сураева.



Каждый выезд акции – это настоящая эколого-просветительская экспедиция. За пять лет волонтеры движения побывали в разных уголках региона и очистили более десяти родников.

Фото: пресс-служба правительства СО