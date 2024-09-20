В губернии пройдет Международный фестиваль исторической памяти «Русь. Эпоха объединения»

186

22 сентября 2024 года с 11.00-18.00 в окрестностях села Старый Буян Самарской области состоится ежегодный фестиваль исторической памяти «Русь. Эпоха объединения». (0+)

Его основная идея – пробудить интерес к истории Родины у детей и молодежи, напомнить обществу об этнической уникальности народов, живущих в Самарской области и познакомить с их культурными традициями в интерактивной форме.

С 2006 года фестиваль оказывает существенное влияние на развитие в Самарской области культурного туризма и добровольчества.

В этом году гостей фестиваля ожидают выступления артистов, интерактивные площадки и конкурсы: стрельба из лука, метание ножей, кулачные бои, народные забавы, показательный бой реконструкторов от клуба «Железный век» и молодецкие забавы с воеводой Евгением Макловым.

Музейный шатер представит предметы быта того времени, репродукции картин. «Город мастеров» представит ярмарку ремесленников и проведет мастер-классы по различным видам ремесел: изделия из кожи, гончарное мастерство, войлоковаляние, изделия из лозы, роспись игрушки из дерева и многое другое. Посетителей фестиваля ожидают Игры «Форд-Буян» и шоу программа современных фольклорных коллективов народов Самарской области, выступление фольклорного ансамбля Самарской традиции «Заигрыши» Самарского Государственного Института Культуры под руководством Т. А. Мачкасовой. Хоровод всех участников и гостей фестиваля.

В завершение программы зрителей ждет театрализованное представление с элементами реконструкции исторических событий «Сон Тамерлана».

Традиционно фестиваль собирает много гостей, сюда приезжают семьями. В 2024 году, объявленным Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, на семейном формате организаторы делают особый акцент. На фестивале будет работать детская площадка, в мастер-классах можно будет принять участие всей семьей, а также всей семьей отведать разнообразные блюда национальной кухни.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. Также проект поддерживают Правительство Самарской области, министерство туризма Самарской области, Общественная палата Самарской области, Туристский информационный центр Самарской области, Администрация муниципального района Красноярский, Самарское областное отделение ВОО «РГО», Дом Дружбы Народов, Самарский Государственный Институт Культуры, АНО КДР «У-РА», МАК Групп, СЭР «Ратибор», Инклюзивный ресурсный центр.

Организатор Фестиваля – Фонд «Патриотическая Волна».

Фестиваль пройдет на территории базы отдыха «Ратибор» рядом с селом Старый Буян Красноярского района Самарской области. Вход свободный.

22 сентября в 9.00 от Трэвел-кафе «Ягоза» (ул.Фрунзе, 126) на фестивальную площадку отправится туристический автобус с экскурсоводом. Дополнительная информация по бронированию мест и условиям приобретения билетов на туристический автобус можно уточнить по телефонам: 8 846 333-30-11, 8-996-729-04-70.

Фото: пресс-служба Правительства СО/Фонд «Патриотическая Волна»