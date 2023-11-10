Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа рабочей поездки была содержательной и насыщенной.
Прокурорские работники  посетили СИЗО-2 УФСИН СО
В ближайшие месяцы в регион планируют поставить более 200 единиц подвижного состава общественного транспорта.
В губернии продолжается обновление парка общественного транспорта
И поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд. 
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
Первый барьер на пути инфекции - слизистая оболочка носа и глотки.
Врач-оториноларинголог клиники СамГМУ рассказала о профилактике заболеваний и пользе дыхательных упражнений
Среди звезд фигурного катания на лед выйдет воспитанник тольяттинской школы Егор Базин.
«Волжский пируэт»: чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева выступят в Самаре
Главная задача — налаживание открытого и взаимного диалога с обществом.
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Школьники Самарской области осваивают тайны производства на онлайн-экскурсии в молочный завод «Н&N»
Школьники Самарской области осваивают тайны производства на онлайн-экскурсии в молочный завод «Н&N»
Почта России снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%
Почта России снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.93
-0.27
EUR 98.41
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии продолжается обновление парка общественного транспорта

10 ноября 2023 14:55
73
В ближайшие месяцы в регион планируют поставить более 200 единиц подвижного состава общественного транспорта.

В ближайшие месяцы в регион планируют поставить более 200 единиц подвижного состава общественного транспорта. Это стало возможным благодаря предоставлению специального казначейского кредита из госбюджета.

Системная работа по обновлению автопарка ведется уже несколько лет. В 2023 году в Самарскую область было поставлено 108 новых автобусов. Многие машины предназначены для перевозки, в том числе маломобильных граждан, а также оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС и системой кондиционирования.

Обновился в этом году и трамвайный парк. Было закуплено 5 новых трамваев. Поставка еще 7 ожидается до конца года. Самарский Метрополитен пополнили 6 вагонов метро.

Новый пассажирский транспорт получили Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, Кинель, Похвистнево и Похвистневский район. В региональной столице большая часть нового подвижного состава была направлена на маршруты, обслуживающие отдаленные районы. Такие, как Красноглинский и Куйбышевский, у жителей которых возникало наибольшее количество вопросов к работе общественного транспорта.

Поставка новых автобусов в муниципалитеты позволила обеспечить комфортный проезд и бесперебойную работу общественного транспорта. В ближайшие месяцы в регион придут еще 210 единиц подвижного состава общественного транспорта. Автобусы будут обеспечивать внутримуниципальные и межмуниципальные перевозки пассажиров по 91 маршруту в Самарской области, в том числе в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Богатовском, Пестравском, Красноармейском, Безенчукском, Сергиевском, Клявлинском, Большечерниговском, Челно-Вершинском, Волжском, Кинельском, Сызранском, Ставропольском, Исаклинском, Красноярском, Кошкинском районах.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023  12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
150
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
10 ноября 2023  12:01
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
239
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
10 ноября 2023  09:54
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
178
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
518
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
9 ноября 2023  11:53
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
376
Весь список