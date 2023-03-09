В губернии предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье

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Одной из приоритетных задач нацпроекта «Демография» является повышение рождаемости в Самарской области. Немаловажным фактором, влияющим на желание будущих родителей завести ребенка и тем более двоих-троих, является стабильная финансовая поддержка со стороны государства.



Нацпроектом «Демография» и его региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрен ряд мер финансовой поддержки семей с детьми. Среди этих мер предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье.



Размер данной выплаты с 2023 года увеличен до 5 000 рублей.



В 2022 году данную выплату получили 414 семей региона.

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