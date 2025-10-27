В губернии начнут штрафовать за парковку на газонах

172

В Самарской области начнут штрафовать за парковку на газонах и другие нарушения благоустройства, зафиксированные работающими в автоматическом режиме камерами, например, из системы «Безопасный город». Соответствующий законопроект поддержали члены комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы.

Административные комиссии смогут выписывать штрафы по фото и видео с таких камер без составления протокола. Наказывать рублем также планируют, если машины или мусор мешают проходу людей, в том числе инвалидов, преграждают работу уборочной техники или вывоз мусора, а также когда транспорт пачкает улицы во время езды или перевозки грузов.

Инициативу поддержало правительство Самарской области. Законопроект планируется принять на ближайшем заседании губернской думы. Вступление поправок в силу ожидается в ноябре 2025 года, сообщает sgpress.ru.

Фото: freepik.com