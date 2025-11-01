Я нашел ошибку
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 

1 ноября 2025 11:23
126
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.

В Самарской области почти 700 семей смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию благодаря специальному проекту «Вызов». В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.

Самарская область вошла в число 14 регионов России, где реализуется спецпроект «Вызов» в рамках стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Служба «Дети в семье» работает в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Её ключевая задача — профилактическая работа с семьями, где есть риск помещения ребёнка в госучреждение. Кроме того, сотрудники содействуют возвращению детей в родные семьи, обеспечивая всестороннюю индивидуальную поддержку в трудной жизненной ситуации. Сейчас под патронажем службы «Дети в семье» находится около 1700 семей.

Также в регионе открылось 19 семейных клубов «Устойчивая семья», где родители поддерживают друг друга по принципу «равный — равному», делятся своими историями и опытом преодоления сложностей. Сопровождают такие встречи лидеры клубов — психологи, прошедшие специальное обучение.

Ведется работа по перепрофилированию нескольких детских домов в семейные центры, где кризисные семьи смогут получать помощь в формате «без разлучения». В трех учреждениях по области уже запустили пилотные проекты — группы дневного пребывания, где родители могут оставить детей с педагогами и психологами, чтобы решить появившиеся или накопившиеся проблемы.

«Проект «Вызов» переформатирует систему профилактики социального сиротства, — объясняет региональный куратор проекта, советник губернатора Екатерина Сеницкая. — Мы помогаем семье выйти из сложной ситуации, не разлучая ее. Это работа в основном проактивная: проще помочь на ранней стадии, когда проблемы только намечаются, и не допустить глубокого кризиса, когда потребуется много помощи и ресурсов».

Недавно благодаря проекту «Вызов» жительница Самары Мария Мерзлякова смогла вернуть дочь. В прошлом году в семье Марии сложилась непростая ситуация – дочь прогуливала школу, не шла на контакт, накопилось много бытовых проблем. В ситуацию вынуждена была вмешаться опека и, по решению суда, девочка попала в госучреждение.

«Сначала я была в полном шоке. Мне же столько раз говорили, что ее могут забрать, но, когда это случилось на самом деле, для меня это стало неожиданностью. Честно, ни я, ни Карина не ожидали, что это произойдет в реальности», — рассказывает Мария.

Женщине удалось взять себя в руки, обратиться за помощью. Команда проекта «Вызов» вместе с мамой разработала план выхода из кризиса и помогла сделать дома ремонт: из «семейной кубышки» — специального внебюджетного фонда проекта — поменяли двери, закупили мебель: шкафы, рабочий стол и ноутбук для учебы Карины. Мария самостоятельно собрала нужный пакет документов, чтобы доказать в суде, что дома для Карины созданы все условия, в том числе спальное место и рабочая зона. В адаптации помогают психологи комплексного центра социального обслуживания населения. Занятия с ними продолжаются до сих пор. И, как говорят мать и дочь, результат есть — обстановка дома стала спокойнее, девочка вернулась к учебе и уже выбирает будущую профессию.

«Между нами все прекрасно. Мы жили отдельно девять с половиной месяцев. «За это время, мне кажется, я сделала все мыслимое и немыслимое чтобы вернуть дочь, - говорит Мария. - Спасибо всем специалистам и проекту «Вызов», без них я бы не справилась».

Проект «Вызов» в Самарской области набирает обороты. Это подтверждает и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. «Проект «Вызов» собирает по крупицам позитивные истории семей, которые благодаря слаженной межведомственной работе снова смогли жить вместе: детей, которые счастливы обнять своих родителей, родителей, которые преодолели трудности и зависимости ради своих детей. Результаты проекта уже очевидны — более 15% детей из госучреждений вернулись домой. Система перестраивается на ранее выявление кризиса, на помощь и сопровождение семьи. Нам многое предстоит сделать в части формирования доступной инфраструктуры для семей с детьми, развития полустационарных услуг, услуг на дому, организовать различные виды помощи семьям с детьми-инвалидами, психологическую поддержку семей участников СВО и многое другое. Продолжаем работать, чтобы дети росли в семьях и действительно были счастливыми», — подчеркнула она.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Самара

