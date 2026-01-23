Я нашел ошибку
22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь инновационных компаний-резидентов.
«Жигулёвская долина»: на очередном заседании Клуба резидентов прозвучала важная информация для стартапов
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
В ИК №15 состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню почерка — всероссийскому празднику, направленному на популяризацию культуры письма и развитие внимания к графической стороне речи.
В ИК-15 УФСИН СО прошёл День почерка: лекция, викторина и внимание к культуре письма
С 24 по 26 января местами в Самарской области ожидается мороз -30, -32 С.
В регионе ожидаются сильные морозы
В Самаре состоятся ежегодные соревнования по танцевальному спорту - Кубок Самарской области «Жемчужина Поволжья»
В Самарской области планируется строительство новых микрорайонов
Снегопады влияют на продуктивность каждого второго работника
В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Снегопады влияют на продуктивность каждого второго работника

113
Сильные снегопады оказывают заметное влияние на эффективность работы россиян. Каждый второй работающий житель страны (52%) отмечает, что в дни сильной зимней непогоды его продуктивность снижается. Об этом говорят итоги опроса «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

58% респондентов сообщили, что сильные снегопады выбивают их из привычного рабочего ритма и усложняют выполнение повседневных задач. При этом 46% опрошенных отмечают повышенную утомляемость и эмоциональное напряжение в такие дни, даже если формальный рабочий график не меняется. Позитивно или нейтрально зимнюю непогоду воспринимают 14% участников опроса.

Каждый второй участник исследования (52%) указал, что в дни сильных снегопадов работает менее эффективно, чем обычно. Наиболее часто респонденты отмечают снижение концентрации внимания (41%), замедление темпа выполнения задач (37%) и падение вовлеченности в рабочий процесс (29%).

Кроме того, 33% опрошенных сообщили, что в такие дни формально остаются на связи и выполняют рабочие обязанности, однако объективно справляются с меньшим объёмом задач.

Сложные погодные условия отражаются и на дороге до рабочего места. В дни сильных снегопадов 62% офисных сотрудников тратят на дорогу больше времени, чем обычно. У 28% опрошенных путь на работу увеличивается как минимум на 30–60 минут.

Каждый третий респондент (34%) признался, что после дороги в условиях сильной непогоды чувствует усталость еще до начала рабочего дня. 31% участников опроса считают, что именно сложности с транспортом становятся ключевым фактором снижения их эффективности в такие дни.

Лишь 18% опрошенных считают, что работа из офиса в таких условиях не оказывает заметного влияния на результат. Остальные уверены, что удалённый или гибридный формат работы является наиболее продуктивным решением в дни сильных снегопадов.

Почти половина участников исследования (49%) полагают, что работодатели в целом недооценивают влияние погодных условий на эффективность сотрудников и продолжают ожидать одинаковой отдачи вне зависимости от внешних факторов.

«Влияние погодных условий на самочувствие действительно существует — в первую очередь это касается метеозависимых людей, для которых изменения атмосферного давления могут сказываться на уровне энергии и концентрации. Однако в большинстве случаев влияние погоды на продуктивность — это вопрос не только внешних факторов, но и внутреннего состояния человека, его образа жизни и настроя. Регулярная физическая активность, полноценный сон и внимание к своему здоровью помогают легче адаптироваться к любым погодным условиям. Даже небольшие личные ритуалы и повседневные радости могут снизить влияние снега, дождя или холода на эмоциональное состояние и рабочий настрой», — говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

В исследовании приняли участие 1 305 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах России.

