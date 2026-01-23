Я нашел ошибку
Главные новости:
22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь инновационных компаний-резидентов.
«Жигулёвская долина»: на очередном заседании Клуба резидентов прозвучала важная информация для стартапов
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
В ИК №15 состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню почерка — всероссийскому празднику, направленному на популяризацию культуры письма и развитие внимания к графической стороне речи.
В ИК-15 УФСИН СО прошёл День почерка: лекция, викторина и внимание к культуре письма
С 24 по 26 января местами в Самарской области ожидается мороз -30, -32 С.
В регионе ожидаются сильные морозы
В Самаре состоятся ежегодные соревнования по танцевальному спорту - Кубок Самарской области «Жемчужина Поволжья»
В Самарской области планируется строительство новых микрорайонов
Снегопады влияют на продуктивность каждого второго работника
В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Спрос на вторичку в городах с семейной ипотекой вырос на 40% в Самарской области

135
Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, что в 2025 году продажи в городах с семейной ипотекой на вторичке выросли на 24 п.п. сильнее, чем в целом по стране. 

В Самарской области в городах с семейной ипотекой спрос на вторичное жильё изменился следующим образом: в Сызрани на 200%, в Новокуйбышевске на 145%.

С апреля 2025 г. в большинстве малых и средних городов ​​​семейную ипотеку можно оформить на покупку квартир не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Для этого в городе должно строиться не более двух домов, а квартиры должны находиться в домах не старше 20 лет. 

Семейная ипотека оживила вторичный рынок в малых и средних городах

Расширение программы на вторичный рынок в 2025 г. по итогам года увеличило общее число сделок на 1% (заключено около 13 тыс. ДКП). В большинстве городов с большим объёмом подходящего под условия программы предложения получилось оживить вторичный рынок – продажи год к году выросли сильнее, чем в целом по стране. Например, в Горячем Ключе и Новокуйбышевске число сделок во втором полугодии 2025 г. более чем в 2 раза превысило число сделок во втором полугодии 2024 г., а в Сызрани – сразу в 3 раза. 

В среднем по топ-30 городов-участников программы число сделок во втором полугодии 2025 г. выросло год к году на 40% (в среднем по РФ – лишь на 16%).

За год цены в городах с семейной ипотекой выросли сильнее, чем в целом по стране

За год средняя цена квадратного метра в малых и средних городах из перечня выросла на 9% – чуть сильнее чем, в целом по стране (+7%). Помимо действия семейной ипотеки на это продолжают влиять более быстрые темпы роста доходов части населения и эффект «низкой базы» (любая индексация к исходно низкой цене даёт больший прирост в процентах). При этом сдерживающими рост цен факторами остаются недостаток предложения и невысокие доходы большинства жителей. 

Самые высокие цены – в населённых пунктах Краснодарского края и Крыма (Геленджик, Туапсе, Саки и др.), Крайнего Севера и Дальнего Востока (Свободный, Северобайкальск, Певек и др.).

В большинстве городов почти нет подходящего под условия программы жилья

С 1 января 2026 г. в обновлённый список вошёл 891 город, где проживает более 25 млн жителей (около 18% от всего населения России), при этом воспользоваться программой могут лишь те семьи, где есть дети до 6 лет включительно (на дату заключения договора). 

В продаже на сайте Циан в анализируемых городах представлено 30 тыс. квартир – это около 9% от всего объёма предложения в РФ. Т.е. доля в предложении на вторичном рынке в 2 раза ниже, чем в населении. Под критерий «дом не старше 20 лет» подходит лишь около 13% предложения. 

Предложение между городами распределено неравномерно: половина всех лотов сосредоточена в 50 городах. Т.е. в большинстве локаций из списка у населения фактически нет возможности воспользоваться программой из-за небольшого выбора и устаревшей структуры жилого фонда. Не у всех жителей есть и необходимые для покупки жилья доходы. 

«Эффект от программы есть: в городах с большим объёмом подходящего под условия предложения (Геленджик, Сызрань, Туапсе, Братск и др.) число сделок выросло сильнее, чем в целом по стране, а цены увеличились заметнее, чем в мегаполисах, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – При этом в масштабах всей страны вклад программы остаётся минимальным, а в большинстве населённых пунктов из перечня семьи по-прежнему не могут приобрести жильё».

 

В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
167
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
175
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
425
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
758
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
565
Весь список