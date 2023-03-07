В ГУ МВД СО в торжественной обстановке поздравили сотрудниц с наступающим 8 марта

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Сегодня, накануне празднования Международного женского дня в ГУ МВД России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие для сотрудниц самарского гарнизона полиции.

Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил отличившимся сотрудницам награды и поздравил с наступающим 8 марта.

«Этот праздник – символ любви, красоты и гармонии, праздник Ваш, дорогие женщины. На вас лежит тяжелая нагрузка, вам удается быть добросовестными сотрудниками на работе и в то же время хорошими хозяйками, любящими женами, хорошими матерями, сестрами, дочерями. Примите слова поздравлений от всех мужчин самарского гарнизона полиции, мы хотим, чтобы этот праздник был как можно дольше, чтобы вас ценили в семьях, любили мужчины, дети, родители, чтобы на работе коллеги заботились о вас. Мы хотим, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки, мы вас любим, ценим, уважаем», - отметил Игорь Геннадьевич.

К присутствующим женщинам обратился председатель Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов:

"Все женщины полностью выкладываются на службе, и душа их настолько должна быть горячей, чтобы прийти домой, согреть очаг, подарить тепло родным и близким. И вам на все это хватает сил и энергии! Здоровья, терпения и красоты. С праздником!"

Продолжилось торжественное мероприятие музыкальными подарками, подготовленными коллективом Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО