В ГУ МВД СО состоялось заседание Общественного совета при региональном главке полиции

101

В зале оперативных совещаний Главного управления МВД России по Самарской области прошло расширенное заседание Общественного совета при региональном главке полиции.

В мероприятии принял участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В ходе заседания Игорь Геннадьевич довел до присутствующих оперативную обстановку на территории области и поблагодарил общественников за вклад в формирование положительного имиджа сотрудников полиции и всестороннюю помощь в проведении профилактических мероприятий с гражданами региона, в том числе, с подрастающим поколением.

Председатель Общественного совета Александр Шахов доложил о проделанной работе Совета и озвучил информацию по реализации на территории области региональной акции «Общественный мониторинг» и Всероссийской - «Каникулы с Общественным советом».

Игорь Геннадьевич и Александр Николаевич вручили дипломы председателю Общественного совета при Отделении полиции Большеглушицкого района Людмиле Шайкомаловой за победу в 2х номинациях медиаконкурса под эгидой Совета министров внутренних дел государств-участников содружества независимых государств.

Кроме того, участники заседания рассмотрели план совместной работы общественников и сотрудников полиции и наметили ряд задач на дальнейшую перспективу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.