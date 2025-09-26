Я нашел ошибку
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Михаил Дегтярев рассказал о подготовке ко II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Самарская область примет соревнования II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта
Наш спортсмен выиграл бронзу на дистанции 200 метров свободным стилем в классе S5. 
Кирилл Пульвер выиграл медаль чемпионата мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре
Участники заседания рассмотрели план совместной работы общественников и сотрудников полиции и наметили ряд задач на дальнейшую перспективу.
В ГУ МВД СО состоялось заседание Общественного совета при региональном главке полиции
Открытая встреча будет посвящена памяти классика поэзии Серебряного века Сергея Есенина.
СОУНБ приглашает на поэтико-музыкальный вечер к юбилею Сергея Есенина
В Самаре проходит первенство России по боулингу спорта глухих.
Константин Перагин из Самарской области - победитель первенства России по боулингу
В этом году на конкурс поступило 275 заявок из 12 университетов и научных организаций.
Завершен прием заявок на областной конкурс «Молодой ученый»
В ГУ МВД СО состоялось заседание Общественного совета при региональном главке полиции

26 сентября 2025 17:53
101
Участники заседания рассмотрели план совместной работы общественников и сотрудников полиции и наметили ряд задач на дальнейшую перспективу.

В зале оперативных совещаний Главного управления МВД России по Самарской области прошло расширенное заседание Общественного совета при региональном главке полиции.

В мероприятии принял участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В ходе заседания Игорь Геннадьевич довел до присутствующих оперативную обстановку на территории области и поблагодарил общественников за вклад в формирование положительного имиджа сотрудников полиции и всестороннюю помощь в проведении профилактических мероприятий с гражданами региона, в том числе, с подрастающим поколением.

Председатель Общественного совета Александр Шахов доложил о проделанной работе Совета и озвучил информацию по реализации на территории области региональной акции «Общественный мониторинг» и Всероссийской - «Каникулы с Общественным советом».

Игорь Геннадьевич и Александр Николаевич вручили дипломы председателю Общественного совета при Отделении полиции Большеглушицкого района Людмиле Шайкомаловой за победу в 2х номинациях медиаконкурса под эгидой Совета министров внутренних дел государств-участников содружества независимых государств.

Кроме того, участники заседания рассмотрели план совместной работы общественников и сотрудников полиции и наметили ряд задач на дальнейшую перспективу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

