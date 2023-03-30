В ГУ МВД СО прошло первое в этом году заседание Общественного совета

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В областном главке МВД состоялось заседание Общественный совет ГУ МВД России по Самарской об под председательством Александра Шахова. В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и его заместитель полковник полиции Александр Афанасьев.



Открывая мероприятие, Александр Николаевич обозначил повестку дня и объявил о начале работы первого в текущем году заседания Общественного совета.



Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов во вступительном слове выразил благодарность представителям Общественного совета при областном главке и при территориальных органах внутренних дел за активную работу в информационном пространстве по профилактике преступлений в сфере IT-технологий и пропаганду безопасности дорожного движения во взаимодействии с региональной Госавтоинспекцией. Генерал-лейтенант полиции обратил внимание общественников на необходимость усиления профориентационной работы с молодежью, с выпускниками учебных заведений, которые в будущем планируют поступить на службу в органы внутренних дел.



Затем Игорь Геннадьевич и Александр Николаевич вручили дипломы и памятные знаки победителям конкурса «Лучший Общественный совет-2022» среди Общественных советов территориальных органов внутренних дел.



В 1 группе места распределились следующим образом:



В соответствии с положением регионального конкурса «Лучший Общественный совет-2022» принято решение не присуждать 3 место в данной группе.

2 место – Общественный совет при МУ МВД России «Сызранское»

1 место – Общественный совет при Управлении МВД России по г. Тольятти



Во 2 группе:

3 место – Общественный совет при О МВД России по г. Жигулевску

2 место – Общественный совет при О МВД России по г. Новокуйбышевску

1 место – Общественный совет при Мо-Мвд-России Похвистневский



В 3 группе:

3 место – Общественный совет при Отдел МВД России по Безенчукскому району

2 место – Общественный совет при О МВД России по Ставропольскому району

2 место – Общественный совет при О МВД России по Волжскому району

1 место – Общественный совет при О МВД России по Приволжскому району



В 4 группе:



3 место – Общественный совет при О МВД России по Большеглушицкому району

2 место – Общественный совет при О МВД России по Елховскому району

1 место – Общественный совет при ОМВД России по Исаклинскому району 63



Победителям конкурса «Общество и полиция – вместе легче» памяти Н.И. Суглоб среди работников средств массовой информации дипломы, ценные подарки и цветы вручили начальник областного главка Игорь Иванов, председатель Общественного совета Александр Шахов и его заместитель - председатель Союз журналистов - Самара Ирина Цветкова.



«Этот конкурс направлен на формирование партнерских взаимоотношений полиции и общества. Нина Ивановна Суглоб была талантливым журналистом, на протяжении нескольких десятилетий освещала деятельность правоохранительных органов и неслучайно возглавила Общественный совет при МУ МВД России «Сызранское». За высокий профессионализм и вклад в развитие региональной журналистики она была удостоена почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации», а плодотворная общественная деятельность Нины Ивановны во всех проектах правоохранительной направленности неоднократно отмечалась руководством ГУ МВД России по Самарской области. К сожалению, в 2021 году ее не стало. В начале 2022 года Общественный совет учредил конкурс памяти Нины Ивановны Суглоб, и надеемся, что он станет ежегодным. В этом году в нем приняло участие более 40 средств массовой информации, и Общественный совет выбрал лучшие работы в каждой из 4-х номинаций», - отметила Ирина Владимировна.



Места распределились следующим образом:

Электронные СМИ:

3 место – Илингина (Башмакова) Алина Владимировна ГТРК «Самара» | ТВ | Радио | Новости

2 место – Смирнов Александр Альбертович (главный редактор DЕНЬ 24 Новокуйбышевск

1 место – Белостоцкая Ирина Николаевна (ГТРК «Самара» | ТВ | Радио | Новости )



Печатные СМИ:

3 место – Грязнова Марина Васильевна (творческий псевдоним – Марина Гончаренко, корреспондент Социальная Газета

2 место – Дядякина Лариса Александровна Самарская газета

1 место – Набатова Галина Александровна (главный редактор "Степной маяк", председатель Общественного совета при ОМВД по Большечерниговскому району)



Интернет-издание:

1 место – Фролова Елена Геннадьевна (ГТРК «Самара» | ТВ | Радио | Новости



Блогосфера:

1 место – Долгих Михаил Васильевич (Редактор видеопроектов МБУ муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Информационный центр «Степные известия»).



Затем общественники обсудили текущие вопросы и участие в мероприятиях по подготовке к празднованию юбилеев со дня образования органов следствия в системе МВД, Общества «Динамо», патрульно-постовой службы полиции, участковых уполномоченных полиции, а также заслушали председателей комиссий по их направлениям деятельности.

В завершение заседания Общественного совета заместитель начальника областного главка полковник полиции Александр Афанасьев подробно рассказал об основных направлениях работы Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области по комплектованию, ранней профориентационной работе, организованной со студентами высших учебных заведений и учащимися образовательных школ и предложил проведение совместных проектов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО