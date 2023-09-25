В ГУ МВД СО поздравили сотрудников информационного центра с профессиональным праздником

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Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

Сегодня, состоялось торжественное мероприятие для сотрудников информационного центра Главного управления МВД России по Самарской области.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев поздравил сотрудников ИЦ с праздником, пожелал семейного благополучия, крепкого здоровья, успехов, удачных свершений, поблагодарил за самоотверженный труд, и отметил, что данное подразделение в системе МВД имеет 105-летнюю историю – «это сложная многофункциональная система, обеспечивающая правоохранительные органы статистической, оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, архивной и иной актуальной информацией. Ветеранам службы выражаю благодарность за неоценимый вклад. С праздником, коллеги!» - пожелал Александр Михайлович и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды и грамоты.

Фото: ГУ МВД СО