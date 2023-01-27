В ГУ МВД СО подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2022 год

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Вчера в ГУ МВД России по Самарской области под председательством начальника Главного управления генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова прошло расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Самарского региона в 2022 году. В мероприятии приняли участие члены коллегии, руководители служб и подразделений областного главка, а также начальники территориальных органов внутренних дел региона.

На подведение итогов работы самарской полиции были приглашены вице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, руководители органов законодательной и исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Самарской области, а также председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов.

Открыли коллегию гимнами Российской Федерации и Самарской области.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов выразил глубокие соболезнования Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в связи с уходом из жизни его отца – Игоря Георгиевича.

Выступая с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил, что сотрудниками самарской полиции в 2022 году расследованы около 26 тыс. преступлений, из них более 6 тыс. тяжких составов. Установлены 15 тысяч лиц, причастных к совершению преступлений, разысканы 797 преступников, раскрыты более тысячи преступлений прошлых лет, в том числе 24 убийства, 8 разбоев, 22 грабежа.

Перекрыты десять каналов поставки запрещенных веществ как в Самарскую область, так и идущих транзитом в другие регионы России. За минувший год сотрудниками самарской полиции изъято 323 килограмма наркотических средств.

Зарегистрировано 736 фактов коррупции, 172 факта взяточничества. Средняя сумма взятки составила более 517 000 рублей. Из незаконного оборота изъято порядка 130 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей жидкости, 700 000 пачек табачной продукции.

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения подготовлены перечни аварийно-опасных участков и мероприятий, направленных на их ликвидацию. Определены зоны совершения дорожно-транспортных происшествий, на территории которых ежегодно регистрируется наибольшее число погибших. Основной приоритет для нарядов ДПС - это незамедлительное реагирование на дорожно-транспортные происшествия.

Игорь Геннадьевич отметил повышение уровня доверия жителей региона к деятельности органов внутренних дел и возросшую оценку эффективности деятельности полиции: «Главным предназначением полиции является защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан. Поэтому главная оценка нашей деятельности дается жителями региона. Итоги опроса показывают, что на 4 % возросла доля жителей области, чувствующих себя защищенными от преступных посягательств, почти на 9% увеличился уровень доверия к ОВД, на 7 пунктов возросла оценка эффективности нашей деятельности».

Вместе с тем на мероприятии были отмечены и проблемные вопросы, которые в 2023 году сотрудникам органов внутренних дел Самарского региона предстоит решить в тесном взаимодействии с коллегами из других правоохранительных структур.

В ходе коллегии генерал-лейтенант полиции заслушал руководителей подразделений Главного управления и начальников территориальных органов внутренних дел региона, которые имеют недостатки в организации служебной деятельности, и довел основные задачи на 2023 год.

«Наиболее значимыми для нас остаются: пресечение фактов дестабилизации общественно-политической обстановки, повышение эффективности расследования IT-преступлений, незаконного оборота наркотиков, оружия и преступлений прошлых лет, профилактика рецидивов преступлений, вовлечения подростков в преступную деятельность, противодействие коррупции, обеспечение безопасности дорожного движения, противодействие незаконной миграции и обеспечение готовности личного состава к действиям в чрезвычайных обстоятельствах», - отметил генерал-лейтенант полиции.

В завершение мероприятия генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поблагодарил личный состав органов внутренних дел за ответственное отношение, высокий профессионализм, стойкость и мужество, проявленные при выполнении служебного долга. Он выразил признательность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и присутствующему на коллегии вице-губернатору Юрию Рожину за понимание и поддержку органов внутренних дел, а приглашенным руководителям – за эффективное сотрудничество.

Юрий Рожин, в свою очередь, отметил четкое, слаженное и оперативное реагирование личного состава ГУ МВД России по Самарской области на вопросы общественной безопасности и выразил слова признательности начальнику главка Игорю Иванову за тесное взаимодействие.

Вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова и уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова вручили награды сотрудникам полиции, отличившимся в охране порядка и достигшим успехов в оперативно-служебной деятельности.

Как подчеркнул начальник областного главка, в 2023 году самарские полицейские должны сделать все возможное, чтобы каждый, кто обратится к нам за помощью, почувствовал себя в безопасности. «Уверен, что и в этом году органы внутренних дел самарского региона с достоинством выполнят поставленные задачи», - подытожил Игорь Геннадьевич, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО