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Мероприятие прошло под председательством Александра Шахова.

В ГУ МВД России по Самарской области состоялось заседание Президиума Общественного совета при региональном главке под председательством Александра Шахова.

В начале мероприятия Александр Николаевич поприветствовал собравшихся и озвучил запланированную повестку: подведение итогов Всероссийской акции «Студенческий десант» и предварительных результатов очередного регионального конкурса «Лучший Общественный совет», обсуждение дальнейшей работы Совета на текущий год.

Общественники с положительной стороны отметили активную профориентационную работу с молодежью, проводимую в рамках акции «Студенческий десант», подчеркнув, что подобного рода мероприятия играют важную роль в формировании положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел и в профессиональном самоопределении подрастающего поколения.

Особое внимание присутствующие уделили работе общественников за истекший период и обсудили кандидатов в победители конкурса «Лучший Общественный совет», целью которого является развитие деятельности Советов и повышении эффективности их работы.

В завершение заседания представители Общественного совета наметили ряд задач и мероприятий на ближайшую перспективу.