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В ГУ МВД России по Самарской области прошло заседание Президиума Общественного совета

4 мая 2023 17:26
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В ГУ МВД России по Самарской области прошло заседание Президиума Общественного совета

На встрече обсудили актуальные вопросы деятельности как Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, так и общественных советов при территориальных органах МВД России по Самарской области.

В Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось заседание Президиума, в ходе которого, по инициативе председателя Общественного Совета Александра Шахова, были пересмотрены критерии оценки регионального конкурса «Лучший Общественный совет» среди общественных советов при территориальных органах МВД России Самарской области.

Далее Александр Шахов рассказал о подписанном трехстороннем соглашении с Общественной палатой Самарской области, Общественным советом при ГУ МВД России по Самарской области и ГБУЗ «Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики» о совместной деятельности по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркотической зависимости в молодежной среде, укрепление общественного здоровья населения Самарской области и проведение иных социально-значимых мероприятий.

В ходе заседания было объявлено о старте Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», которая проходит с апреля по октябрь.  Общественники акцентировали свое внимание на необходимости организации качественного общественного контроля всех подразделений территориальных органов с учетом выявленных недостатков в ходе проведения  Гражданского мониторинга в прошлом году.

В свою очередь, Ривгат Хузин, посетивший МО МВД России «Похвистневский» в рамках акции «Гражданский мониторинг», отметил слаженную работу общественного совета при территориальном органе.

В конце заседания общественники выбрали призеров регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», который проходил в Самарской области. Из большого числа поделок было по-настоящему сложно определить победителей, все работы отличались оригинальностью и качеством исполнения.

В результате были выбраны три лучшие поделки, которые будут представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса.

 

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