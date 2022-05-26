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В ГУ МЧС СО вручили благодарственное письмо за помощь в спасении утопающих

26 мая 2022 15:26
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Судно на воздушной подушке «Нептун-7» перевозило пассажиров из Рождествено в Самару. На его борту находились 12 человек.

В Главном управлении состоялось вручение благодарственного письма начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко Вячеславу Молчанову, участвовавшему в спасении пассажиров судна на воздушной подушке в апреле этого года.

Происшествие на воде произошло 4 апреля. Судно на воздушной подушке «Нептун-7» перевозило пассажиров из Рождествено в Самару. На его борту находились 12 человек. Из-за неблагоприятных погодных условий судно перевернулось примерно в 300 метрах от берега, на Рождественской воложке. Люди оказались в ледяной воде. Двое мужчин из числа пассажиров сумели быстро покинуть плавсредство и стали помогать остававшимся в нем людям выбраться, что смогло предотвратить тяжелые последствия для жизни и здоровья граждан.

Вручил благодарственное письмо главный государственный инспектор по маломерным судам Самарской области Александр Чуйков.

Он поблагодарил Вячеслава Молчанова за проявленное мужество, смелость и решительность при спасении людей, попавших в экстремальную ситуацию:

"Вы проявили смелость и неравнодушие, оказали помощь попавшим в беду людям и показали пример решительных действий. Благодарим вас за этот поступок", сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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