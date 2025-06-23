В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу вейпов

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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о введении административных штрафов до 1 млн рублей за продажу вейпов и электронных сигарет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов внесет на рассмотрение Государственной думы пакет законопроектов о введении полного запрета на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет и т. д. Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат парламентской фракции СРЗП Яна Лантратова", - говорится в сообщении.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается дополнить новыми положениями статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).

Так, предлагается установить отдельные штрафы за продажи устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Согласно проекту, штраф для граждан может составить от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей. За продажу таких устройств несовершеннолетним предлагается ввести штраф для граждан от 300 до 500 тысяч рублей, на должностных лиц - от 700 тысяч рублей до 1 млн рублей, на юрлиц - от 1,5 до 2 млн рублей.