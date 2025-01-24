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В Госдуме захотели ввести ГОСТ на роллы и суши

24 января 2025 10:18
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В Госдуме захотели ввести ГОСТ на роллы и суши

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши, пишет издание «Известия».

Уточняется, что Диденко обратился с соответствующей инициативой в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева. Депутат считает, что единая норма для этого вида продукции позволит повысить ее качество и безопасность.

Как пояснил парламентарий, на сегодняшний день блюда японской кухни регулируются требованиями и нормами для общепита в целом, в частности ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования». Однако увеличение количества массовых отравлений говорит о необходимости стандартизировать соблюдение санитарных норм.

В России с 1 марта 2025 года вступит в действие новый ГОСТ, который введет требования для электровелосипедов, сообщили в пресс-службе Росстандарта в конце прошлого года.

В конце декабря глава «Потребнадзора» Александр Виноградов напомнил, что в В России с 2025 года в силу вступит ГОСТ на шаурму. По его словам, это решение приняли в Роскачестве по итогам проверки точек ее продажи. Однако, считает Виноградов, значимость этой меры преувеличена, так как в большей степени следование стандарту будет для производителей добровольным, пишет Газета.

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