В Госдуме выступили за гибридный график и дистант для аллергиков

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Необходимо внедрить гибридный график работы и дистанционное обучение для людей с аллергиями. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Есть логика в том, чтобы разрешать людям с сезонной аллергией предоставлять гибридный график работы», — передает слова Антропенко ТАСС. Он добавил, что здоровье граждан — приоритетное дело государства. Депутат отметил, что до 40% пациентов с аллергическим ринитом имеют бронхиальную астму, а 80% астматиков страдают от аллергического ринита.

Антропенко привел личный пример, упомянув о своем ребенке с астмой и призвал к переводу детей с поллинозом на дистанционное обучение в периоды цветения. Депутат напомнил, что ранее в Госдуму вносили предложение о временном переводе работников на дистанционную работу в сезон аллергий, но оно не было поддержано. Антропенко предложил более широкое обсуждение инициативы с участием различных экспертов, пишет Ура.ру.