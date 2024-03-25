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В Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»

25 марта 2024 10:50
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в Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказалась против восстановления концертного зала «Крокус Сити Холл», где несколько дней назад произошел теракт. Она заявила, что считает правильным создать «место памяти и скорби» — мемориал, пишет 63.ру.

— Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! — написала депутат в своем телеграм-канале. — Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказалась против восстановления концертного зала «Крокус Сити Холл», где несколько дней назад произошел теракт. Она заявила, что считает правильным создать «место памяти и скорби» — мемориал.

— Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! — написала депутат в своем телеграм-канале. — Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа.

В разговоре с корреспондентом MSK.1.RU депутат более подробно прокомментировала свое мнение о восстановлении площадки.

— Я считаю, что [это] мемориал. В любом случае это не должно быть никакое увеселительное место. Невозможно представить, что после такой трагедии там, кроме слез, могут быть какие-то еще эмоции. Если только сплочение, то, что сделает нас сильнее. Остановить, не повторить, никогда не забыть и всегда помнить, — сказала Татьяна Буцкая. — У нас есть слова, названия, которые вызывают однозначную дрожь: «Норд-Ост», «Зимняя Вишня», теперь «Крокус».

Отношение к возможности реконструкции концертного зала «Крокус Сити Холл» также высказала детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

— Я, честно, с трудом могу себе представить, что на месте, где осталось столько горя, пролилось столько крови, столько жизней было погублено, будут опять петь, танцевать и развлекаться…— написала Ксения Мишонова.

О том, что «Крокус Сити Холл» планируют реконструировать, стало известно 24 марта. Об этом рассказал президент компании Crocus Group Араз Агаларов.

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