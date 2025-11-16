Я нашел ошибку
Главные новости:
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
Число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
за пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%
За пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%
В Самаре без осадков, ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
17 ноября в регионе днем небольшой снег, слабый гололед, до +2°С
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста

16 ноября 2025 18:56

16 ноября 2025 18:56
382
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб категорически опровергла информацию о том, что она якобы предлагала повысить пенсионный возраст до 75 лет. В интервью порталу News.ru она заявила, что ее слова были неверно истолкованы некоторыми журналистами.

«Ни в коем случае [не предлагала повысить пенсионный возраст]. Более того, нет абсолютно никаких предпосылок для увеличения пенсионного возраста», — подчеркнула депутат.

Бессараб пояснила, что на самом деле она комментировала слухи о якобы скором введении проактивного (автоматического) назначения страховых пенсий. По ее словам, это невозможно, так как у граждан по закону есть право выбора: уйти на пенсию вовремя или отсрочить ее получение, чтобы значительно увеличить размер выплат в будущем, пишет МК.

«Если человек отсрочит выход на пенсию на пять лет, пенсия будет увеличена практически на 40%. А если на 10 лет, то больше, чем в два раза. Но нужно понимать, что в этот период он не будет получать пенсию», — напомнила она о давно действующей норме.

Депутат еще раз подчеркнула, что ее комментарий касался исключительно права выбора каждого гражданина, а не какой-либо новой законодательной инициативы. «Просто я объяснила, почему нельзя проактивно назначить пенсию: гражданин должен иметь право выбора», — заключила Бессараб.

