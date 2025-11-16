В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста

382

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб категорически опровергла информацию о том, что она якобы предлагала повысить пенсионный возраст до 75 лет. В интервью порталу News.ru она заявила, что ее слова были неверно истолкованы некоторыми журналистами.

«Ни в коем случае [не предлагала повысить пенсионный возраст]. Более того, нет абсолютно никаких предпосылок для увеличения пенсионного возраста», — подчеркнула депутат.

Бессараб пояснила, что на самом деле она комментировала слухи о якобы скором введении проактивного (автоматического) назначения страховых пенсий. По ее словам, это невозможно, так как у граждан по закону есть право выбора: уйти на пенсию вовремя или отсрочить ее получение, чтобы значительно увеличить размер выплат в будущем, пишет МК.

«Если человек отсрочит выход на пенсию на пять лет, пенсия будет увеличена практически на 40%. А если на 10 лет, то больше, чем в два раза. Но нужно понимать, что в этот период он не будет получать пенсию», — напомнила она о давно действующей норме.

Депутат еще раз подчеркнула, что ее комментарий касался исключительно права выбора каждого гражданина, а не какой-либо новой законодательной инициативы. «Просто я объяснила, почему нельзя проактивно назначить пенсию: гражданин должен иметь право выбора», — заключила Бессараб.