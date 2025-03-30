В Госдуме призвали проверить крупных поставщиков семян

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Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в преддверии посевного сезона нужно оперативно провести проверку качества продукции оптовых компаний-поставщиков семян в розницу.

По мнению парламентария, ежегодно на российском рынке фиксируется критическая ситуация с посевным материалом для огородов и подсобного хозяйства. Это связано с тем, что россияне до сих пор сильно зависят от поставок иностранных семян, чья доля импорта составляет 80%.

Помимо того, в стране наблюдается нехватка качественного отечественного посевного материала, а зарубежный зачастую оказывается некачественным.

"Поставщики продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи", – подчеркнул Миронов, чьи слова передает РИА Новости.

Политик выступил за увеличение государственной поддержки российских семеноводов и ускорение реализации программ производства семян внутри РФ.