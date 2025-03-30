Я нашел ошибку
Главные новости:
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
В Ставропольском районе мотоциклист пострадал в ДТП
В Ставропольском районе мотоциклист пострадал в ДТП
Безработный в подъезде ограбил тольяттинца
Безработный в подъезде ограбил тольяттинца
Новые штрафы для некоторых водителей ждут россиян с 1 апреля
Новые штрафы для некоторых водителей ждут россиян с 1 апреля
В Тольятти иномарка сбила девушку в жилой зоне
В Тольятти иномарка сбила девушку в жилой зоне
Назван топ-5 популярных у россиян ароматов
Назван топ-5 популярных у россиян ароматов
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей
В Новокуйбышевске водитель врезался в столб, пострадал пассажир
В Новокуйбышевске водитель врезался в столб, пострадал пассажир
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.68
-0.15
EUR 89.66
-0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме призвали проверить крупных поставщиков семян

30 марта 2025 10:57
163
В Госдуме призвали проверить крупных поставщиков семян

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в преддверии посевного сезона нужно оперативно провести проверку качества продукции оптовых компаний-поставщиков семян в розницу.

По мнению парламентария, ежегодно на российском рынке фиксируется критическая ситуация с посевным материалом для огородов и подсобного хозяйства. Это связано с тем, что россияне до сих пор сильно зависят от поставок иностранных семян, чья доля импорта составляет 80%.

Помимо того, в стране наблюдается нехватка качественного отечественного посевного материала, а зарубежный зачастую оказывается некачественным.

"Поставщики продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи", – подчеркнул Миронов, чьи слова передает РИА Новости.

Политик выступил за увеличение государственной поддержки российских семеноводов и ускорение реализации программ производства семян внутри РФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
76
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
175
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
577
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
29 марта 2025  12:39
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
512
Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 апреля
29 марта 2025  11:45
Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 апреля
500
Весь список