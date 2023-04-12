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В Госдуме предложили ввести туристический кешбэк для инвалидов

12 апреля 2023 10:10
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В Госдуме предложили ввести туристический кешбэк для инвалидов

Для этой категории граждан просят предоставить скидку в 30% при покупке туров по России.

В нашей стране более 11 миллионов инвалидов, и большинству из них нужна финансовая помощь. Эти люди, как и все остальные, хотели бы путешествовать по России. Но, во-первых, многие российские отели и туристические маршруты инвалидам недоступны, а во-вторых, на покупку тура им не хватает денег. Как стало известно «Парламентской газете», в Госдуме поддержали предложение рабочей группы по развитию инклюзивного туризма о том, чтобы ввести в России туристический кешбэк для инвалидов. Соответствующий запрос в Правительство подготовит глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), пишет Парламентская газета.
В Госдуме при Комитете по труду и социальной политике создали экспертную рабочую группу, которая занимается развитием туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы комитета, замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, в России огромный туристический потенциал, в том числе для инклюзивных путешествий.   

«Надо создавать безбарьерную среду, чтобы маломобильные группы граждан могли пользоваться туристическими услугами, инфраструктурой», — отметил Нилов. По его словам, большинству инвалидов требуется дополнительная поддержка. Сейчас многие из них попросту не могут позволить себе путешествовать.

Исправить ситуацию поможет туристический кешбэк, считают участники рабочей группы. На заседании 5 апреля они предложили возвращать людям с ограниченными возможностями здоровья 30 процентов стоимости тура по России. «Кешбэк — это скидка на отдых, которую покупателям вернут на карту при покупке тура. Но чтобы вернуть деньги, придется выполнить ряд условий», — отметила руководитель Ассоциации инклюзивного социального туризма Юлия Карпович. В России уже прошло несколько этапов программы кешбэка для всех туристов. До 20 процентов стоимости тура возвращали, если турист оплатил путевку картой «Мир» и жил в отеле, участвующем в проекте.

Ярослав Нилов поддержал введение кешбэка для инвалидов. Он сообщил «Парламентской газете», что готовит запрос в Правительство с этим предложением и другими идеями развития инклюзивного туризма.

В профильном комитете Госдумы одобрили инициативу. «В любом случае нужно вырабатывать меры поддержки для отдыха инвалидов внутри страны, особенно участников СВО», — сказал «Парламентской газете» зампред Комитета по туризму Сергей Кривоносов. Возможно, это будет не кешбэк, а просто скидки на туры, полагает парламентарий: «Как это  назвать и каким именно будет механизм, нужно обсуждать в рабочем порядке».

 

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