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В Госдуме предложили ВУЗам помогать с оплатой студенческих свадеб

20 февраля 2024 14:59
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Студенты российских вузов, находящиеся в отношениях, не торопятся заводить семьи из-за проблем с жильем, а также из-за того, что необходимы расходы на свадьбу.

Студенты российских вузов, находящиеся в отношениях, не торопятся заводить семьи из-за проблем с жильем, а также из-за того, что необходимы расходы на свадьбу, пишет "Парламентская газета".

Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова 20 февраля на заседании рабочей группы Экспертного совета предложила рассмотреть как одну из мер поддержки студенческих семей содействие в бракосочетании.

«Ребята, которые в отношениях, на первый план ставят проблему с жильем. Снимать накладно. Второй момент — копят на свадьбу… Стоит рассмотреть как одну из мер поддержки», — сказала депутат.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что именно сейчас настало время, когда необходимы комплексные меры, которые будут побуждать людей принимать решение о вступлении в брак гораздо оперативнее.

«Год семьи обязывает провести ревизию тех мер, которые государство оказывает семье…» — сказала Останина.

 

Изображение от Freepik

 

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