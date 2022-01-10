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В Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

10 января 2022 12:02
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в Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение ночью тишины и покоя, об этом сообщают "Известия".

Нововведение в Кодекс об административных правонарушениях его авторы объяснили тем, что механизм, который должен привлекать к ответственности за подобное нарушение на региональном уровне, не работает.

"Предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности", — заявил один из разработчиков инициативы депутат Ярослав Нилов.

Размер штрафов, согласно предложению, для физических лиц составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 10 до 20 тысяч, а юридическим – от 50 до 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что в новом Кодексе об административных правонарушениях штраф за нарушение тишины и покоя ночью составит от одной до двух тысяч рублей. При этом в проекте КоАП содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.

На региональном уровне, в свою очередь, может быть введено наказание за нарушения не только в ночное, но и в дневное время, пишет РИА Новости.

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