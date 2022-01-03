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В Госдуме предложили «пугать» покупателей спиртного страшными картинками

3 января 2022 10:39
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В Госдуме предложили «пугать» покупателей спиртного страшными картинками

Размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с пачками сигарет предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65–70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», — поделился парламентарий 3 января с «РИА Новости».

Он отметил, что главная цель подобного шага — стремление защитить граждан. Надпись «алкоголь убивает в любом количестве» — обязательна на таре любого спиртного напитка, уверен депутат.

В октябре Хамзаев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

В обращении на имя главы МВД Хамзаев отметил, что в 2021 году произошел ряд трагических событий, связанных с продажей гражданам контрафактной алкогольной продукции, которая стала причиной массовой гибели людей, сообщают "Известия".

Фото: Pixabay.com

 

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