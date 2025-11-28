В Госдуме назвали дату запрета фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, вступит в силу 1 марта 2026 года.

«1 марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудиовизуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

По её словам, наличие таких нарушений станет основанием для отзыва прокатного удостоверения. В этом случае Роскомнадзор потребует удалить контент в течение суток.

Это требование коснётся также владельцев сайтов и соцсетей с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей.