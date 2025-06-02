в Госдуме готовят закон о возрождении в РФ доходных домов

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Законопроект о возрождении в России доходных домов будет обсуждаться с правительством. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат отметил, что доходные дома следует воспринимать как инвестицию профессиональных инвесторов в недвижимость, а также жилплощадь, которая будет доступна для цивилизованной аренды с возможностью урегулирования всех прав арендодателя и арендатора.

"Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством, и доказывать, что в нашей стране не должно быть только два вида помещений – жилые и нежилые. Должен появиться еще один статус – тот, который был в Российской империи, – это доходные дома", – сообщил агентству ТАСС Кошелев.

Парламентарий уточнил, что доходные дома — это "незаслуженно забытый сегмент недвижимости". По его мнению, этот сегмент необходимо возрождать, чтобы предоставить гражданам дополнительные возможности для улучшения своих жилищных условий с помощью такого предложения на рынке недвижимости. Кошелев отметил, что в дореволюционной России 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% жилья в Москве приходилось на доходные дома.

Ранее сообщалось, что в российских мегаполисах и областных центрах в мае 2025 года зафиксирован рост ставок аренды жилья после длительного периода снижения.