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Дмитрий Рогозин отметил, что население с пониманием относится к действиям городских властей и администрации космодрома.
В городе Байконур и на объектах космодрома сохраняется спокойная обстановка
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В городе Байконур и на объектах космодрома сохраняется спокойная обстановка

8 января 2022 20:15
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Дмитрий Рогозин отметил, что население с пониманием относится к действиям городских властей и администрации космодрома.

Ночь и день на Байконуре прошли без происшествий. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, передает ТАСС.

"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная. Ночь и день прошли без происшествий", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса отметил, что население с пониманием относится к действиям городских властей и администрации космодрома.

Накануне глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о введении в городе ряда ограничений до 19 января. В частности, ограничены перемещения и работа КПП в ночное время. Кроме того, заведения общепита работают только до 22:00, запрещена торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохранилась только для кафе и ресторанов.

 

Фото из открытых источников

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