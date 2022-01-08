В городе Байконур и на объектах космодрома сохраняется спокойная обстановка

139

Ночь и день на Байконуре прошли без происшествий. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, передает ТАСС.

"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная. Ночь и день прошли без происшествий", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса отметил, что население с пониманием относится к действиям городских властей и администрации космодрома.

Накануне глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о введении в городе ряда ограничений до 19 января. В частности, ограничены перемещения и работа КПП в ночное время. Кроме того, заведения общепита работают только до 22:00, запрещена торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохранилась только для кафе и ресторанов.

Фото из открытых источников