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Кульминацией праздничных торжеств стал митинг-концерт на площади Куйбышева в Самаре. Чтобы вместе, по давней традиции, встретить праздник, сюда пришли более 13 тысяч человек.
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В городах и селах Самарской области проходят торжества в честь праздника Весны и Труда

1 мая 2025 18:20
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Кульминацией праздничных торжеств стал митинг-концерт на площади Куйбышева в Самаре. Чтобы вместе, по давней традиции, встретить праздник, сюда пришли более 13 тысяч человек.

1 мая  Самарская область вместе со всей страной отмечает Праздник Весны и Труда. В городах и селах области чествуют людей труда, награждают  профессионалов, отдают должное трудовым династиям, на предприятиях и в организациях проходят собрания и встречи в честь праздника.

Кульминацией праздничных торжеств стал митинг-концерт на площади Куйбышева в Самаре. Чтобы вместе, по давней традиции, встретить праздник, сюда пришли более 13 тысяч человек.

В Самарской области сильны трудовые традиции. Не случайно сразу двум городам региона – Самаре и Сызрани – присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Со сцены собравшихся приветствовал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«У Первомая  богатая история. На протяжении долгих лет этот праздник имел разные акценты. Но всегда мы чествовали людей труда, отмечали вклад тружеников в достижения страны и нашей родной Самарской области.

Здесь, сегодня, на этой великой площади, в городе Трудовой доблести, на нашей Куйбышевской земле, мы знаем и помним, что нам есть чем гордиться. Здесь и героические подвиги тружеников предприятий Безымянки в годы Великой Отечественной войны, и достижения Сергея Павловича Королёва и всей его команды по развитию космической программы, и труд  простых людей  в городе и на селе. И сегодня хочется сказать огромное спасибо  ветеранам труда,  наставникам, которые передают свой опыт следующему поколению. Для нас это огромная ответственность – беречь и укреплять трудовые традиции отцов и дедов. С праздником всех трудящихся, с Первомаем!», — поздравил жителей области от имени главы региона Вячеслава Федорищева председатель областного Правительства.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, обращаясь к собравшимся, подчеркнул: «Нам есть чем гордиться: у нас прекрасный город, у нас прекрасная область. А самое главное —  у нас живут трудолюбивые, красивые люди, которые своим трудом вносят значительный вклад в развитие нашей страны. Продукция наших предприятий известна во всем мире. Приведу только один пример: РКЦ «Прогресс». На сегодняшний день произведено уже 2004 запуска. Мы – настоящая космическая столица России. Трудом наших инженеров, конструкторов, рабочих был запущен первый спутник, ракета, на которой первый человек полетел в космос. Мы все должны помнить и преумножать те славные традиции, которые заложены добросовестным трудом жителей нашего региона. С праздником, дорогие жители Самарской области!».

Теплые слова поздравлений в адрес трудящихся самарцев прозвучали и от председателя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» Сергея Черногаева, который приехал в Самару на празднование Первомая.

«В этом году Первомай проходит под особым девизом: «Доблестный труд — гарантия Победы!». Мы чествуем и героев фронта, и героев тыла, чьи подвиг и труд стали залогом свободы и мирной жизни. Сегодня как никогда нашей стране нужна сплоченность и слаженность действий всех ее граждан. Достижение национальных целей развития России невозможно без участия трудовых коллективов и внимания со стороны государства к Человеку труда», — приветствовал собравшихся профсоюзный лидер.

«Самарская область очень сильна своими трудовыми династиями, трудовыми традициями, успехами. И сегодня у нас есть до сих пор на предприятиях в большом количестве трудовые династии, которые из поколения в поколение трудятся для того, чтобы наша страна была сильной,  для того, чтобы наша страна была независимой. И, конечно, сегодня для этих людей особенный праздник, потому что они чувствуют себя причастными к тому, что сегодня вершится в истории, они куют и щит, и меч нашей страны», — отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

Собравшихся также поздравил участник СВО, финалист проекта «Время Героев» Константин Яшин: «Сегодня мы отмечаем замечательный праздник, праздник Весны и Труда. Это не просто красный день календаря, это славная традиция нашего народа. О трудовых подвигах самарцев знает и помнит вся страна. И сегодня наша Самарская область остается передовиком в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении, в химии. А сегодня, в наши дни, в Тольятти зарождается новая отрасль – отрасль беспилотных авиасистем, которая будет служить на благо нашей Родины. Поздравляю каждого из вас, кто приносит пользу нашей огромной стране и Самарской области!».

Затем Михаил Смирнов и Дмитрий Колесников наградили почетными знаменами победителей конкурса «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда».

В этом году в числе призеров — Самарская городская станция скорой медицинской помощи, образовательный центр «Южный город»,  Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон,  «Отрадненский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Администрация города Октябрьск Самарской области и акционерное общество «Салют».

Здесь же, на площади Куйбышева, состоялась отправка из Самары гуманитарного груза в Курскую область. В сборе самого необходимого для жителей приграничья участвовали Федерация профсоюзов Самарской области, Общественная палата региона,  коллективы предприятий и учреждений региона, бизнес-сообщество, студенческий актив и неравнодушные жители. В составе 20-тонного груза –  медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия, постельные принадлежности, а также спортивный инвентарь и подарки для детей и подростков.

Колонны с гуманитарной помощью из Самарской области отправляются в приграничные регионы и в зону специальной военной операции постоянно. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жителей региона объединяет общая цель – борьба с нацизмом.

«Всегда Куйбышевская область, самарская земля славилась тем, что она активно помогала фронту. Сегодня мы продолжаем эту традицию. Именно общий вклад, участие каждого в общем деле, на фронте и в тылу, поможет нам добиться Победы», — подчеркнул первый вице-губернатор – председатель правительства Михаил Смирнов.

От имени полномочного представителя Президента в ПФО участников акции по сбору гуманитарной помощи поблагодарил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. «Сегодня работники промышленных предприятий, врачи, учителя, представители других профессий объединились для главного – для достижения Победы», — сказал он.

Теги: Самара

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