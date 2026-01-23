Я нашел ошибку
В год Единства народов России самарский Росреестр расскажет об уникальных местах и событиях региона, демонстрирующих единство многонационального культурного и духовного облика нашей страны. И откроет наш календарь - Этнопарк Дружбы Народов, который вызывает огромный туристический интерес гостей Самары. 

Этот Парк создан по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области». Он объединяет народы, проживающие в регионе, представляет их культуру, традиции и обычаи. Уникальный архитектурный ансамбль включает 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов, которые проживают в нашей области.

Все дома построены по исконным технологиям с учетом территориальных особенностей зодчества разных народов. Многие строительные материалы привезены из мест традиционного проживания народов. Декоративное оформление выполнено вручную народными мастерами.

В национальных подворьях воссозданы различные хозяйственные постройки, этнографические экспонаты, предметы быта, национальные костюмы.

Этнопарк Дружбы Народов – место сохранения и развития многонационального культурного наследия, воплощение единения и дружбы всех народов, проживающих на Самарской земле.

В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
119
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
136
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
416
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
712
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
557
