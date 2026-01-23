В год Единства народов России самарский Росреестр расскажет об уникальных местах и событиях региона, демонстрирующих единство многонационального культурного и духовного облика нашей страны. И откроет наш календарь - Этнопарк Дружбы Народов, который вызывает огромный туристический интерес гостей Самары.

Этот Парк создан по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области». Он объединяет народы, проживающие в регионе, представляет их культуру, традиции и обычаи. Уникальный архитектурный ансамбль включает 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов, которые проживают в нашей области.

Все дома построены по исконным технологиям с учетом территориальных особенностей зодчества разных народов. Многие строительные материалы привезены из мест традиционного проживания народов. Декоративное оформление выполнено вручную народными мастерами.

В национальных подворьях воссозданы различные хозяйственные постройки, этнографические экспонаты, предметы быта, национальные костюмы.

Этнопарк Дружбы Народов – место сохранения и развития многонационального культурного наследия, воплощение единения и дружбы всех народов, проживающих на Самарской земле.