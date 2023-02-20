В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Самарской области прошел прием граждан с участием общественника

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Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник Главного следственного управления генерал – майор юстиции Алексей Зеленов провел очередной прием граждан, в котором традиционно принял участие заместитель Председателя общественного совета при региональном главке МВД, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин.

На прием обратились 8 граждан. Поступившие вопросы в основном касались расследования уголовных дел.

В трех обращениях явно прослеживались гражданско-правовые отношения сторон, в связи с чем Алексей Зеленов подробно и обстоятельно разъяснил заявителям основания привлечения к уголовной ответственности и постарался объяснить, что президентом РФ и Министром МВД РФ проводится линия по невмешательству в хозяйственную деятельность организаций. Со своей стороны Алексей Бородин разъяснил заявителям варианты восстановления нарушенных прав в рамках гражданско-процессуальных процедур.

Внимательно выслушав заявителей и подробно изучив представленные документы, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник Главного следственного управления генерал – майор юстиции Алексей Зеленов назначил проведение соответствующих проверок, установив конкретные сроки.

Как отметил Алексей Бородин – «По ходу приема Алексей Зеленов показал профессионализм, неформальное желание разобраться в сути вопроса и восстановить нарушенное право лиц, которые обращаются за помощью в полицию».