Единый регистр пациентов будет включать 12 групп диагнозов
Единый регистр пациентов будет включать 12 групп диагнозов
В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью
В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью
В Орле идет подготовка к обезвреживанию частей ракеты, эвакуируют семь улиц
В Орле идет подготовка к обезвреживанию частей ракеты, эвакуируют семь улиц
Каток на стадионе "Чайка" в Самаре приведен в надлежащее состояние
Каток на стадионе "Чайка" в Самаре приведен в надлежащее состояние
Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. 
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в ожидании залповых снегопадов
Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни.
Умерла актриса Кэтрин О'Хара - исполнительница роли мамы Кевина в фильме «Один дома» 
Законопроектом также предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника.
Минюст предложил увеличить порог долга для ареста имущества с 3 до 10 тысяч рублей
Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников.
Врач-терапевт раскритиковала популярные народные методы лечения ОРВИ
В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью

62
В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесет в Государственную думу законопроект, предполагающий введение пожизненного запрета на въезд в Россию иностранным гражданам с судимостью.

Как отметили авторы документа, соответствующая инициатива направлена на снижение уровня преступности в России среди иностранцев и лиц без гражданства и улучшение ситуации с общественной безопасностью.

"Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили пожизненно запретить мигрантам, имеющим как неснятую и непогашененную, так и снятую и погашенную судимость, въезд на территорию России", – говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме в Telegram-канале.

Слуцкий, ссылаясь на данные Следственного комитета России, отметил, что количество совершенных иностранцами тяжких преступлений за первые пять месяцев прошлого года увеличились на 10% по сравнению с показателями 2024 года. Политик подчеркнул, что безопасность российских граждан должна быть в приоритете, пишет Смотрим. 

 

Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
389
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
313
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
383
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
590
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1596
