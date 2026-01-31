В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесет в Государственную думу законопроект, предполагающий введение пожизненного запрета на въезд в Россию иностранным гражданам с судимостью.

Как отметили авторы документа, соответствующая инициатива направлена на снижение уровня преступности в России среди иностранцев и лиц без гражданства и улучшение ситуации с общественной безопасностью.

"Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили пожизненно запретить мигрантам, имеющим как неснятую и непогашененную, так и снятую и погашенную судимость, въезд на территорию России", – говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме в Telegram-канале.

Слуцкий, ссылаясь на данные Следственного комитета России, отметил, что количество совершенных иностранцами тяжких преступлений за первые пять месяцев прошлого года увеличились на 10% по сравнению с показателями 2024 года. Политик подчеркнул, что безопасность российских граждан должна быть в приоритете, пишет Смотрим.