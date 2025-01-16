В ГД предложили повысить пособие по уходу за ребенком до полутора лет

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет до 60% от среднего заработка родителя, пишет Смотрим.

Сейчас этот показатель составляет 40% от среднего заработка.

"Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60 процентов среднего заработка", – указано в пояснительной записке к закону.

Инициаторы законопроекта также предложили установить минимальный размер пособия на уровне 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если мать ребенка не работала, была уволена из-за ликвидации предприятия или родила во время учебы в вузе, она сможет рассчитывать на минимальное пособие, которое с учетом индексации составляет 9 227 рублей. Дело в том, что эта сумма ниже прожиточного минимума на ребенка.

"Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребенком на руках просто невозможно", – приводит слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого РИА Новости.

Авторы инициативы надеются, что увеличение пособия поспособствует росту рождаемости.