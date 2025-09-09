В ГД назвали пять признаков, по которым можно вычислить мошенника

174

Мошенники подталкивают своих жертв на быстрое принятие решений. Чтобы не попасться на уловку, стоит взять паузу и перестать действовать в спешке, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.



«Первый признак — спешка. Вас подгоняют сообщениями вроде: “счет будет заблокирован через 10 минут“, “последний шанс подтвердить посылку“,“срочно оплатите пошлину“. Таймер нужен не вам, а им: под давлением люди всегда чаще совершают ошибки и не перепроверяют детали», — рассказал депутат Алексей Говырин.



Второй признак — странные каналы связи и требования «уйти в личку».

Третий — маскировка под сервисы и документы.

Четвертый — запросы на данные и денежные действия, которые настоящие организации не делают в переписке.

Пятый — эмоциональные качели: от угроз к «вы выиграли приз».



Депутат подчеркнул, что официальные службы никогда не запрашивают личные данные. По словам Говырина, мошенники используют прием «эмоциональных качелей», чтобы выманить деньги у жертвы.