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В формате «одного окна»: в Самарской области повысят эффективность работы с бизнесом

13 августа 2024 17:04
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Повышение эффективности работы с бизнесом стало главной темой профильной стратегической сессии, которая прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес».

Повышение эффективности работы с бизнесом стало главной темой профильной стратегической сессии, которая прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес». Команда областного минэкономразвития и представители региональных институтов развития предпринимательства во главе с врио вице-губернатором Антоном Емельяненко обсуждали бесшовное предоставление бизнесу инструментов господдержки всех уровней.

О необходимости взаимодействия с предпринимателями и инвесторами в формате «единого окна» говорил врио губернатора Вячеслав Федорищев на встрече с организациями инфраструктуры поддержки бизнеса. В последние годы в Самарской области ведется активная работа в этом направлении, а региональные институты развития являются одними из лучших в стране.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», для представителей бизнес-сообщества создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию, подобрать инструменты под задачи своего проекта и подать заявку на их получение. Площадки центров работают в каждом городском округе.

Для инициаторов инвестиционных проектов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам инвестиционных проектов помогут с подбором площадки, инструментов господдержки и льготного налогового режима, а также сопроводят до непосредственного запуска.

Участники стратегической сессии обсудили проблемные вопросы и возможные точки роста. В число ключевых тем вошли льготное финансирование, сопровождение и реализация крупных инвестпроектов, взаимодействие с федеральными институтами развития: Фондом Сколково, Агентством технологического развития, Фондом содействия инновациям, Корпорацией МСП и др.

«Обсудили и то, как активнее интегрировать в эту работу отраслевые министерства и институты поддержки, связанные с деятельностью региональных минпромторга, минсельхоза, минэнерго. Здесь нам с коллегами предстоит дополнительная работа», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Итоговые решения войдут в программу развития региона до 2029 года.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской обл

 

 

Теги: Самара

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