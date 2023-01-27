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В феврале россияне будут отдыхать 4 дня

27 января 2023 13:24
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В феврале россияне будут отдыхать 4 дня

Так, выходные в феврале выпадут с 23 по 26 февраля 2023 года включительно. Они приурочены ко Дню защитника Отечества. Затем праздничная четырехдневка будет только весной - с 6 по 9 мая 2023 года включительно. 

Всего же в 2023 году у россиян будет 247 рабочих и 118 выходных или праздничных дней. Отмечается, что больше всего выходных и праздников выпадает на первый квартал года - сразу 33 дня. А самое маленькое количество - на третий - 27 дней. 

По данным аналитиков платформы hh.ru, 11 % респондентов работали в новогодние праздники на основной работе, а 12 % - подрабатывали. На каких именно условиях компании могут привлекать сотрудников к работе в выходные дни, пояснила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. 

По ее словам, если в календарном месяце есть нерабочие праздничные дни - это не основание для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились в праздничные дни, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Размер его указан в самом трудовом договоре или в локальном нормативном акте или коллективном договоре. 

Также, по словам эксперта, в большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в нерабочие праздничные дни и выходные. Исключение - предотвращение катастроф и подобное. 

Татьяна Нечаева объяснила: 

- Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье. 

При работе по сменному графику, продолжила юрист, действуют иные правила, так как у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для них работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника в эти дни он трудится. Однако смены в нерабочие праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере. 

Специалист заключила, что работодатель может не выполнить существующие требования по оплате нерабочих праздничных дней. В таком случае ему грозит штраф по статье 5.27 КоАП РФ., пишет Сова.

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