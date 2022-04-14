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В этом году шествие Бессмертного полка снова состоится в традиционном формате

14 апреля 2022 18:06
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Бессмертный полк снова пройдет по улицам и площадям.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» руководители Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» заявили о том, что в этом году шествие Бессмертного полка снова состоится в традиционном формате.

«Нам приятно отметить, что в этом году в День Победы мы снова пройдем плечом к плечу по улицам и площадям городов, поселков и деревень с портретами своих родных и близких – тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны, вспомним тех, кто принес нам Победу», – отметил Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Он также обратил внимание на то, что в каждом регионе время и место шествия индивидуально и рекомендовал внимательно следить за информацией о том, где и во сколько состоится шествие Бессмертного полка. Обычно эти сведения есть на сайте городской или региональной администрации, также в скором времени эта информация будет размещена на сайте Бессмертного полка России https://www.polkrf.ru/.

Уже сейчас на этом ресурсе появился конструктор штендеров.

«Каждый сможет сам создать штендер – выбрать стиль оформления, добавить фотографию своего героя, скачать получившийся портрет и распечатать его, – рассказала Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. – Обращаю ваше внимание, что распечатать портреты героев ваших семей совершенно бесплатно можно в МФЦ или отделении Почты России. Хочется, чтобы шествие Бессмертного полка стало действительно радостным событием для всех россиян и достойным наших Победителей».

В ходе пресс-конференции, которая транслировалась он-лайн, каждый мог задать интересующий его вопрос. Отвечая на вопрос о том, возможно ли включение в ряды «Бессмертного полка» героев, погибших при выполнении специальной военной операции на Украине, Цунаева сообщила, что в ее адрес уже поступают такие обращения от граждан.

В Самарской области инициатива пронести портреты российских героев, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине по денацификации и демилитаризации страны, была озвучена на расширенном заседании Областного родительского собрания и поддержана губернатором Дмитрием Азаровым

«Я хочу, во-первых, напомнить, что шествие «Бессмертный полк» – это народная инициатива. Мы очень гордимся нашими ребятами, которые встали на защиту ценностей наших ветеранов, которых мы будем чествовать 9 мая. Хочу подчеркнуть, что это зависит от семей, которые потеряли своих родных и близких в спецоперации. Хотят ли они, чтобы вот в таком формате 9 Мая вспомнили про их родных и близких. Если у них будет такое желание, то я думаю, что организаторы шествия противиться не будут. Но специальной какой-то акции, поскольку это личное семейное дело, мы не планируем», – отметила заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

О волонтерском сопровождении шествия по всей стране рассказала председатель Центрального штаба Волонтеров Победы, депутат Государственной Думы РФ Ольга Занко: «После двухлетнего перерыва мы очень рады возвращению Бессмертного полка в живом формате. Это символ нашего единства, одно из самых знаковых мероприятий Дня Победы. Наш святой долг помнить имена тех, кто отдал свои жизни за мир без нацизма. Волонтеры Победы помогут в проведении шествия. Мы подготовим более 50000 добровольцев по всей России и за рубежом – например, в Катаре, Ливане, Сербии, Узбекистане».

Руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина напомнила, что традиционно шествие сопровождается музыкой – и в этом году в числе композиций, которые услышат участники Бессмертного полка, могут стать не только всеми любимые песни военных лет, но и авторские композиции победителей творческого конкурса «Песни нашего полка».

«Подать заявку можно через форму онлайн регистрации на сайте до 20 апреля. Баннерный переход есть с сайта Бессмертного полка России. Конкурс открытый, заявки принимаются со всего мира, с условием, что песня на русском языке, и проводится в трех номинациях: «Одна на всех» – песни о Великой Отечественной войне; «Не забывайте наши имена» – песни на тему «Бессмертного полка»; «Непобедима, широка, горда!» – песни о Родине и малой Родине. Приглашаем к участию всех творческих людей. Не сомневаюсь, что эти песни станут украшением шествия Бессмертного полка».

Шествие Бессмертного полка – всегда праздник, прославляющий героев Великой Отечественной войны. Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, автор идеи Бессмертного полка Геннадий Иванов поделился мыслями о том, как еще можно чествовать победителей в День Победы.

«На автомобилях можно видеть наклейку: «Спасибо деду за Победу!». Вот только почему-то дед остается безымянным, да и фотографии его нет. Лица Победителей должны всегда быть с нами. Поэтому предлагаю размещать фотографию своего героя изнутри салона автомобиля на заднее или боковое стекло. Если стекла тонированные – прикрепить фото снаружи. При этом необходимо следить, чтобы автомобиль был чист», – предложил Геннадий Кириллович. Тем, кто по долгу службы не может выйти на шествие с штендером, он посоветовал прикрепить к одежде бейдж с портретом своего героя – необязательно родственника, но и тех, у кого не осталось близких, а активистам гражданско-патриотических объединений рекомендовал проехаться украшенной колонной автомобилей по районам каждого региона – провести «Бессмертный автополк». Опыт проведения таких акций есть в Тюменской области.

Все мероприятия 9 мая должны быть направлены на прославление героев, приближавших Великую Победу. Это могут быть не только бойцы Красной Армии, но также труженики тыла, врачи, партизаны – и многие другие, не жалевшие себя ради общего дела. И сохранение памяти об их подвиге – в руках благодарных потомков.

Справочную информацию о проведении шествия Бессмертного полка можно получить по телефону горячей линии 8(800)20-1945-0.

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