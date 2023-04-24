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В этом году более 1000 жителей региона смогут пройти профобучение с помощью социального сертификата

24 апреля 2023 16:09
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Чтобы обучать безработных, образовательные организации направляют заявки через интерактивный портал службы занятости населения Самарской области.

В Самарской области активно внедряется механизм социального заказа. Теперь получить услугу по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию можно с помощью социального сертификата. Это сокращает время, необходимое для предоставления услуги по профобучению, и дает гражданам возможность самостоятельно выбирать образовательную организацию, что в свою очередь повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Помощь гражданам в решении вопросов трудоустройства – одна из приоритетных задач, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В прошлом году благодаря социальным сертификатам новую профессию освоили более 660 безработных жителей региона. В этом году обучение пройдут уже более тысячи человек.

Чтобы обучать безработных, образовательные организации направляют заявки через интерактивный портал службы занятости населения Самарской области. Сейчас в программе участвует уже 24 учебных заведения региона. Одно из них – учебный центр «Приоритет Да Винчи» из Тольятти.

«Мы предлагаем широкий спектр образовательных программ, не один год проводим обучение в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. А по социальным сертификатам предлагаем для безработных граждан курс «Основы предпринимательской деятельности, - рассказала ведущий специалист отдела маркетинга и развития учебного центра Юлия Сырцылина. - Занятия проводятся онлайн, этот формат очень востребован и удобен для обучающихся».

Областные образовательные организации предлагают различные направления обучения: повар, кондитер, закройщик, кладовщик, электрогазосварщик, воспитатель детского сада, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, сестринское дело и другие. Можно выбрать программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Узнать подробнее о получении социального сертификата можно в территориальном центре занятости населения, контакты ЦЗН на сайте - https://trud.samregion.ru.

 

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области

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