В двух районах Самары отключали электричество

Подробности рассказали в местной администрации.

В субботу, 8 ноября, в Ленинском и Самарском районах областного центра частично отключили электричество в домах и зданиях. Это связано с повреждением сетей.



Сейчас специалисты аварийной бригады работают над восстановлением света, сообщает СОВА.

Как сообщил Иван Носков:

"Электроснабжение в Самаре восстановлено. Благодарю ПАО "Россети Волга", Самарскую сетевую компанию, сотрудников аварийных бригад за оперативность и профессионализм".

Фото: pxhere.com