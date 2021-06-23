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В двух муниципалитетах Самарской области временно запретили продажу алкоголя

23 июня 2021 09:11
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В двух муниципалитетах Самарской области временно запретили продажу алкоголя

Жителям Самарской области нужно проявить внимательность. Власти ввели полный запрет на продажу алкоголя на территории двух муниципалитетов. Распоряжения подписал глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

— Запрет носит временный характер. Действовать он будет в дни проведения выпускных в школах, — следует из документа.

В частности, продажу спиртного ограничили в Тольятти. Торговать алкоголем будет нельзя 26 июня с 08:00 до 23:00.

Также под санкции попал Нефтегорский район. Запрет на продажу алкоголя будет действовать:

25 июня с 08:00 до 23:00 в Нефтегорске, селах Зуевка и Утевка;

26 июня с 08:00 до 23:00 в селе Богдановка.

Ранее аналогичный запрет установили для Кошкинского района. Не исключено, что в скором времени этот список пополнится. Введение таких ограничений во время праздников, в которых участвуют молодые люди, школьники, распространено не только в Самарской области, но и в других регионах страны.

Но в этом году выпускные в школах пройдут в особом режиме. В помещениях можно будет собирать не более одного класса. Также выпускникам придется соблюдать социальную дистанцию. Обязательными будут масочный режим для родителей и использование санитайзеров, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com

Теги: алкоголь запрет спиртное торговля

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