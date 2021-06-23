В двух муниципалитетах Самарской области временно запретили продажу алкоголя

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Жителям Самарской области нужно проявить внимательность. Власти ввели полный запрет на продажу алкоголя на территории двух муниципалитетов. Распоряжения подписал глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

— Запрет носит временный характер. Действовать он будет в дни проведения выпускных в школах, — следует из документа.

В частности, продажу спиртного ограничили в Тольятти. Торговать алкоголем будет нельзя 26 июня с 08:00 до 23:00.

Также под санкции попал Нефтегорский район. Запрет на продажу алкоголя будет действовать:

25 июня с 08:00 до 23:00 в Нефтегорске, селах Зуевка и Утевка;

26 июня с 08:00 до 23:00 в селе Богдановка.

Ранее аналогичный запрет установили для Кошкинского района. Не исключено, что в скором времени этот список пополнится. Введение таких ограничений во время праздников, в которых участвуют молодые люди, школьники, распространено не только в Самарской области, но и в других регионах страны.

Но в этом году выпускные в школах пройдут в особом режиме. В помещениях можно будет собирать не более одного класса. Также выпускникам придется соблюдать социальную дистанцию. Обязательными будут масочный режим для родителей и использование санитайзеров, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com