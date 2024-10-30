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В Доме журналиста в Самаре 31 октября состоится открытие фотовыставки «Семейный альбом»

30 октября 2024 10:14
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В Доме журналиста в Самаре 31 октября состоится открытие фотовыставки «Семейный альбом»

На выставке, приуроченной Году семьи, представлены работы пятнадцати самарских фотографов, участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

Авторы работ постарались посредством фотографии раскрыть тему семьи, семейных ценностей. «Семейный альбом» – это разговор на языке фотографического искусства о взаимоотношениях, в основе которых любовь, забота, мудрость, ответственность. На выставке представлены жанровая фотография, портрет, в общей сложности 43 фотографии, многие из них глубоко психологичны.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.


Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д.179, Дом журналиста.
Дата и время: 31 октября 2024 г. (четверг), в 16.00.

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