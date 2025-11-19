Я нашел ошибку
В Доме журналиста состоится открытие персональной выставки картин "Самара - лица, улицы, дома"

19 ноября 2025 14:48
132
Автор - самарская художница-живописец Ольга Абраменкова.

20 октября, в четверг, в Доме журналиста состоится открытие персональной выставки картин "Самара - лица, улицы, дома".

Автор - самарская художница-живописец Ольга Абраменкова.

Ольга Абраменкова - член Союза художников России и международной ассоциации Юнеско, участница городских, областных и общероссийских выставок, крымских пленэров, международного пленэра в Италии и выставки в Китае.

Перед зрителями предстанет выставка под названием "Самара - лица, улицы, дома". О чем она? Прежде всего, о людях.

Ведь лица - это портреты самарцев, а еще это лица близких – мамы, дочки, друзей. Тема портрета в творчестве Абраменковой в последнее время занимает особое место. Для нее это очень сложная и, в то же время, интересная работа, в которой художнице важно передать не только портретное сходство с натурой, но еще: живость, характерность, личное впечатление.

Улицы и дома – это родная среда любимого города: вечерние огни, тихие улочки, свет ночных окон, фонарей - состояние покоя и тишины после трудового дня, суеты. Это время, скрывающее в теневых полях острые моменты. Дня. Или утренние часы в легкой цветовой гамме.

Всё вместе – часть городской жизни, объединенной впечатлениями художницы, одна из страниц её творчества, посвященная Самаре.

Адрес: г.Самара, ул. Самарская, 179 - Дом журналиста
0+


Фото:   пресс-служба СОО СЖР

Новости по теме
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
19 ноября 2025, 17:25
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки. Общество
27
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025, 17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
А также главные достижения вуза за текущий год. Здравоохранение
64
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
19 ноября 2025, 17:07
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса. Общество
66
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
146
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
691
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1245
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
674
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
683
