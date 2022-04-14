В Доме Шабаева в Самаре могут открыть центр детского творчества

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13 апреля депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн вместе с руководителем департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяной Шестопаловой, городскими чиновниками и депутатами осмотрели здания – памятники архитектуры в историческом центре города, остро нуждающиеся в реставрации. Не исключено, что при содействии депутата в одном из них – «Доме Шабаева» на улице Куйбышева может появиться новое креативное пространство для самарской молодежи.

Объект культурного наследия «Дом Шабаева», построенный в XIX веке и расположенный в самом сердце исторического центра Самары (на улице — Куйбышева, 81) сегодня находится в плачевном состоянии. Несмотря на то, что к ЧМ-2018 отреставрировали фасад и кровлю здания, его «начинка» буквально трещит по швам: полы проваливаются, а штукатурка на стенах изрядно облупилась.

По задумке Татьяны Шестопаловой после реставрации здесь можно будет организовать экспозиционные площадки и выставочные пространства, а также создать «креативный кластер» для молодежи: так называемые детские мануфактуры, где подрастающее поколение будут обучать рисованию, лепке и различным видам творчества, сообщается на сайте Хинштейна.

Александр Хинштейн идею поддержал, отметив, что в Самаре существует острый дефицит образовательных центров для детей. Депутат поможет с поиском источников финансирования. Традиционно — из внебюджетных источников.

Также осмотрели ход ремонтных работ, проводимых на еще одном памятнике архитектуры, расположенном по соседству — на ул. Кубышева, 68–70 (Дом самарского купца Бобермана с помещениями Азовско-Донского Коммерческого Банка). Сегодня здесь базируется муниципальный концертный духовой оркестр, который в будущем году отметит свой 30-летний юбилей.

Работы идут полным ходом: обустраиваются помещения под концертный зал и репетиционные площадки, закупаются новые инструменты. Кстати, в ходе визита Александра Хинштейна приняли решение увеличить расходы на приобретение духовых инструментов на 20% ( в кризисное время они значительно подорожали).

Напомним, что благодаря обращению коллектива муниципального духового оркестра к Александру Хинштейну в прошлом году удалось привлечь грант Правительства России на проведение в Самаре фестиваля духовых оркестров «На Сопках Маньчжурии», а также увековечить одноименное музыкальное произведение в скульптуре «Вальс» в Струковском парке.