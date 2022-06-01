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В Доме ребенка при ИК-15 УФСИН СО организовали игровую программу для детей

1 июня 2022 20:57
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Праздничное настроение создавали сказочные персонажи Матрешка, Петрушка, Ириска, Солнышко, Клепа и Маша.

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Организовали игровую программу члены Женского совета регионального УФСИН, а также музыкальный руководитель Елена Салищева при поддержке начальника Дома ребенка майора внутренней службы Виктора Харькова. 

Главной задачей для организаторов стала стимуляция совместной музыкально-игровой деятельности, развитие навыков коммуникации, доброжелательных отношений между детьми.

В творческой программе были танцы с цветами, песни, веселая музыка, игры. Праздничное настроение создавали сказочные персонажи Матрешка, Петрушка, Ириска, Солнышко, Клепа и Маша. Дети водили хоровод, играли на музыкальных инструментах, наперегонки собирали шарики. 

В этот же день руководство исправительного учреждения организовало родительскую конференцию для родных и близких осужденных женщин, чьи дети содержатся в Доме ребенка. Родственники смогли увидеть, как проходит праздник для малышей, пообщаться и поиграть с ними.

В завершении мероприятия сотрудники УФСИН вручили каждому ребенку подарок, передает пресс-служба УФСИН России по Самаркой области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самаркой области

 

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