В Доме ребенка при ИК-15 СО состоялись масленичные гуляния

115

В Доме ребенка при ИК-15 УФСИН России по Самарской области состоялись масленичные гуляния.



По сложившейся доброй традиции праздничное мероприятие началось с угощения детей блинами. Затем, ребята исполняли ритуальные танцы, подражая просыпающемуся после зимней спячки медведю.

Мальчишки и девчонки водили хороводы, резвились на детской площадке.



Как отметила заместитель начальника ИК-15 по воспитательной работе майор внутренней службы Татьяна Наместникова, дети со своими мамами и воспитателями веселились от души, на славу. Они зарядились хорошим настроением и позитивом, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО