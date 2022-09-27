В Доме офицеров Рощинского гарнизона состоялся концерт для мобилизованных военнослужащих

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Центральный военный округ совместно с руководством регионов Поволжья, Урала и Сибири начал проводить концерты и другие культурные мероприятия в воинских частях, где мобилизованные военнослужащие ожидают укомплектования новых батальонов и полков.

Так, в Доме офицеров Рощинского гарнизона накануне вечером состоялся концерт для таких военнослужащих. Поднять настроение и поддержать настоящих патриотов России были приглашены артисты Самарской области.

Культурно-патриотические мероприятия будут проводиться во всех воинских частях Центрального военного округа для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих.

После формирования подразделений, личный состав отправится в учебные центры Минобороны России на боевое слаживание, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО